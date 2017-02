In tanti si erano illusi che la pioggia caduta sul Lario avrebbe ripulito l’aria dalle polveri sottili. Invece nulla. La media delle stazioni che rilevano il particolato Pm10 sul territorio ha fatto segnare ancora un eloquente 80,3 microgrammi per metro cubo. Nulla a che vedere con i dati del 1° febbraio e del 31 gennaio, oltre i 171, ma comunque oltre la soglia.

Da domani così, nono giorno dal primo superamento, a Como vengono attivate le misure di secondo livello previste dal Protocollo regionale per l’aria.

Per quanto riguarda il riscaldamento, è vietato l’utilizzo di stufe e caminetti a legna o pellet (biomassa legnosa) qualora esista un sistema alternativo. Vietati pure fuochi all’aria aperta. Nelle case, nei negozi e negli uffici si devono abbassare i termostati di 1°, da 20° a 19°, e la tolleranza è di 2 gradi. Le porte dei negozi devono restare chiuse. I controlli in città sono a carico della polizia locale, che deve però fare i conti con la carenza di personale. Le multe sono salate, fino a 500 euro.

Poi ci sono le limitazioni al traffico, che integrano quelle di primo livello già in vigore. Ovvero, per Euro 0 benzina, Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel, motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 oltre alle limitazioni di circolazione in vigore dal 15 ottobre al 15 aprile (stop dalle 7.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì) il provvedimento vale anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, sempre dalle 7.30 alle 19.30.

Divieto infine per i diesel Euro 3 (senza filtri anti-particolato). I mezzi che trasportano persone si fermano dalle 9 alle 17, quelli per il trasporto merci dalle ore 7.30 alle 9.30. Anche qui le multe sono salate, vanno dai 164 ai 663 euro.

