Arnie date alle fiamme ieri pomeriggio ad Appiano Gentile, nel Parco Pineta. I vigili del fuoco sono intervenuti con più uomini per spegnere l’incendio, che secondo i primi accertamenti dei pompieri sarebbe stato appiccato volontariamente.

I vigili del fuoco hanno domato rapidamente le fiamme. Ingenti però i danni causati dal rogo, che ha coinvolto ben cinquanta arnie con migliaia di api di proprietà di un allevatore in via Resistenza, all’interno appunto del parco.

Non è il primo episodio di questo tipo nel Comasco e sono in corso accertamenti per chiarire esattamente cosa sia accaduto ed individuare i possibili responsabili dell’incendio.