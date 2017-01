Il Teatro comunale San Teodoro di Cantù diventa un laboratorio d’arte e ospita la personale “Sottopelle” della giovane artista Rachele Moscatelli a cura di Elisa Fusi. Fino al 10 febbraio presenta tredici opere di medie e piccole dimensioni realizzate su carta e tela, appartenenti alla serie “Collezione di Madonne”; una grande installazione fotografica dal titolo “Nuotare è come volare”; un’installazione site-specific allestita sul palco del teatro in occasione della inaugurazione domenica scorsa, che ha messo in scena una crocifissione al femminile in un salotto borghese. L’esposizione indaga l’identità della donna come icona di bellezza e depositaria dell’affetto ma anche del dolore materni. “Collezione di Madonne” è una serie di sei opere realizzate tra il 2015 e il 2016 con il collage, la stampa digitale e la stampa calcografica su carta.

Sono figure perturbanti ed enigmatiche, prelevate dalle pagine patinate delle riviste di moda e dalle pubblicità e poi manipolate e distorte attraverso diverse tecniche tra cui l’incisione e il collage. Dall’associazione visiva tra una “Crocifissione” dipinta da Francis Bacon e una statua raffigurante la Madonna sofferente, nasce l’idea di una crocifissione al femminile nell’artista canturina, che ha tra le sue opere di riferimento anche la “Crocifissione” di Matthias Grünewald: uno dei pannelli centrali dell’Altare di Isenheim conservato nel Musée d’Unterlinden a Colmar. “Nuotare è come volare” è poi un’installazione composta da una sequenza di 30 fotogrammi prelevati in ordine non consequenziale dal cortometraggio “The land of men” (1966) del regista armeno Artavazd Peleshyan. Con il procedimento della cianotipia, i fotogrammi scelti sono stati impressi dall’artista mediante la luce solare su carta fotografica scaduta, poi fissata in camera oscura.