Ultimo atto della stagione domani al Sinigaglia, con gli uomini di mister Antonio Andreucci impegnati nella finale playoff contro il Chieri. Fischio d’inizio alle 16, arbitra Jacopo Bertini di Lucca. Come per la semifinale non sono validi gli abbonamenti stagionali per assistere al match. La società lariana ha applicato delle tariffe “promozionali” per il match, ovvero 20 euro la tribuna d’onore, 10 quella laterale e 5 euro le curve.

Prevendita allo stadio oggi dalle 9.30 alle 12.30 e al Bar San Martino, in via Briantea 22 a Como. Prevendita anche domani dalle 9 alle 12 alla segreteria del Como, mentre le biglietterie del Sinigaglia domenica aprono alle 14.30.

Nella prima gara di playoff i pochi tifosi presenti avevano contestato la squadra per la mancata promozione ottenuta sul campo a causa del pareggio nell’ultima gara a reti bianche rimediato a Carate. Sul fronte del possibile ripescaggio della squadra, saranno decisive le prossime settimane quando andranno a definirsi la griglia della prossima serie C e le richieste delle seconde squadre di serie A.

Con l’ultimo match casalingo della squadra azzurra tornano le limitazioni previste alla viabilità attorno allo stadio Sinigaglia.

Come di consueto viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli a partire dalle 12 e fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le 19, in largo Borgonovo (area riservata agli autobus turistici e posti auto lato palazzo Transatlantico), in viale Puecher e in via Vittorio Veneto (area compresa tra il gate 7 dello stadio, Monumento ai Caduti e Tempio Voltiano, e nei posti auto a pagamento nel tratto finale di via Puecher fino all’hangar).