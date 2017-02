Gli agenti della polizia locale di Cantù – nucleo radiomobile – hanno individuato il presunto responsabile dell’investimento di un ciclista avvenuto la mattina di lunedì in via Lombardia. Il ferito, un 40enne di Mariano Comense, fu toccato dallo specchietto di una Fiat Panda e cadde a terra. Portato in ospedale, rimediò contusioni guaribili in sette giorni. L’automobilista al volante però non si fermò e si allontanò senza soccorrere il ferito. Le indagini degli agenti hanno permesso – dopo aver visionato molti filmati degli esercizi commerciali in zona – di risalire al presunto responsabile: si tratterebbe di un 19enne della provincia di Monza e Brianza che lavora nel Canturino.

Il giovane, fermato ieri mattina in via Milano (sempre a Cantù) ha prima cercato di negare poi avrebbe ammesso tutto.

A incastrarlo ci sarebbero frammenti dello specchietto retrovisore ritrovati sul luogo dell’incidente e perfettamente combacianti con la parte danneggiata dell’auto del 19enne che è stato denunciato.