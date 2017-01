Un poliziotto dell’anticrimine, 52 anni, è in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di San Fermo dopo un investimento avvenuto questa sera a pochi passi dalla Questura di Como da dove era da poco uscito. L’uomo è stato travolto da una Volvo grigia mentre stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali che portano alla palestra Kosmofit. Le condizioni del poliziotto sono apparse subito gravi. Sul posto molti suoi colleghi in apprensione per le condizioni di salute del 52enne. Sono stati gli stessi agenti della Questura a gestire la viabilità della zona in un’ora molto delicata – erano le 18 – permettendo i soccorsi e tenendo costantemente un occhio alla strada e un occhio al proprio compagno soccorso a pochi passi. L’impatto è stato violentissimo. Il poliziotto ha sfondato il vetro dell’auto riportando sia un trauma cranico molto importante, sia un taglio all’addome causato probabilmente dai vetri del parabrezza.

Gli uomini del 118 l’hanno soccorso a lungo sull’asfalto mentre su Como cadevano i primi fiocchi di neve. Poi il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale. Le condizioni sono critiche.

Il 52enne sarebbe stato intubato e sedato per poi essere sottoposto alla Tac. La strada per circa un’ora è stata aperta con una sola corsia a doppio senso di marcia. I rilievi sono affidati ai carabinieri.