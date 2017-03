Una donna paga in media 45 euro in più di un uomo per l’assicurazione Rc auto in provincia di Como. Il dato emerge dall’analisi condotta dal portale SosTariffe.it. Il costo medio di una polizza in Lombardia è di 493 euro all’anno (in calo del 6% rispetto a ottobre 2016). Sondrio è la provincia più cara (577 euro), Lodi la più conveniente (456 euro), mentre a Como si spendono in media 508 euro per assicurare un’auto. Sul Lario le donne pagano 530 euro, gli uomini 485. Rispetto al 2016, le polizze sono aumentate del 25% per le comasche, mentre quelle per i lariani sono diminuite del 9%.