Riunione in Prefettura a Como, oggi, per valutare le problematiche del ponte che sovrasta la linea ferroviaria Como-Milano, sulla Provinciale 34 Cantù-Asnago. Presenti, tra gli altri, il prefetto Bruno Corda, il presidente della Provincia Maria Rita Livio, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Mario Abate, tecnici e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Come scrive la Prefettura nel documento di fine riunione diffuso alla stampa “non risultano pregiudicate, allo stato, le capacità portanti della struttura, con conseguente inesistenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità”.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come la Provincia di Como abbia in corso indagini per valutare la situazione e che i risultati saranno presentati entro la metà di aprile. In ogni caso saranno mantenute misure di sicurezza come il rallentamento del traffico attraverso barriere new jersey.

Sempre la Prefettura esclude che le sollecitazioni del traffico ferroviario “possono essere fattori aggravanti e concomitanti di rischio”.

Il documento diffuso alla stampa si conclude con l’annuncio di una nuova riunione non appena sarà disponibile l’esito delle indagini sulla struttura “per poi definire modalità e tempistiche degli interventi tecnico-amministrativi da adottare”.