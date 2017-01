Scatta l’ottava edizione di PontedilegnoPoesia, Premio Nazionale di poesia edita, ormai entrato nella tradizione dell’estate della località dell’Alta Valle Camonica. Si svolgerà quest’anno dal 18 al 20 agosto. Nel bando 2017 (scaricabile, insieme alla scheda di adesione, dal sito www.mirellacultura.it) c’è una sostanziale novità, rispetto alle precedenti edizioni, il cui albo d’oro porta i nomi illustri di Franco Loi (2010), Milo De Angelis (2011), Franca Grisoni (2012), Maurizio Cucchi (2013), Giuseppe Grattacaso (2014), Franco Buffoni (2015) e Umberto Piersanti (2016): l’apertura ai libri in formato digitale, gli e-book. Una estensione che va al passo con i tempi. Sia questi che le tradizionali pubblicazioni in forma cartacea dovranno, tuttavia, essere corredate dal codice ISBN.

Il bando prevede che possano concorrere opere pubblicate fra il 1° gennaio 2015 e il 30 aprile 2017 e che non siano già state presentate in precedenti edizioni. La data limite per far pervenire i libri in concorso è il 15 maggio prossimo. Entro la fine di giugno, la giuria che comprende anche il comasco Vincenzo Guarracino, critico e scrittore, si riunirà a Milano per designare i sei poeti finalisti, che dovranno presentare personalmente la loro opera al pubblico nelle serate del 18 e 19 agosto, a Ponte di Legno. Domenica 20, proclamazione dei vincitori e cerimonia di premiazione. Come sempre il vincolo per concorrere all’assegnazione dei premi (il primo è di 1.000 euro) è, appunto, la presentazione e spiegazione dell’opera, fatta di persona dal poeta finalista.

La giuria quest’anno sarà composta da Milo De Angelis, che la presiederà, secondo il criterio di rotazione che è una delle caratteristiche del Premio, Andrea Costa, Simona Ferrarini, come detto Vincenzo Guarracino e Giuseppe Langella. Anche nell 2017, come nelle ultime due estati, PontedilegnoPoesia è inserito nella manifestazione “Una montagna di cultura…La cultura in montagna” che, come il Premio, è organizzata da Pontedilegno-MirellaCultura con la collaborazione del Comune e l’appoggio della Comunità Montana della Valle Camonica. Una serie di appuntamenti che saranno concentrati soprattutto nella settimana intorno a Ferragosto: fra essi, l’inaugurazione del settimo totem, dedicato al poeta lombardo Franco Buffoni con la sua poesia “27 settembre 1917”, a ricordo dell’incendio che, provocato dalle truppe austriache, devastò Ponte di Legno e di cui ricorre il centenario.