Situazione difficile, per il traffico, nei pressi del centro di Como. Il lavoro di potatura delle piante, con la riduzione di una sola corsia del tratto di viale Giulio Cesare, sta causando rallentamenti e lunghe code. Il consiglio, per chi scende in città nel pomeriggio, è di evitare la zona e di trovare strade alternative per raggiungere il centro o comunque la tangenziale cittadina.