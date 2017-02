Quarto sigillo per Davide Uboldi: il pilota della serie tricolore Prototipi si è infatti laureato campione sociale dell’Aci di Como per la stagione 2016. Uboldi aveva già vinto nel 2008, 2009 e 2013. Nell’albo d’oro segue i rallisti Alex Vittalini e Sara Tavecchio, che avevano primeggiato nel 2014 e nel 2015. Questa sera la consegna del riconoscimento alla tradizionale cerimonia voluta dall’Aci, che si è svolta in città all’Hotel Sheraton. Un momento di incontro per tutti i protagonisti dell’automobilismo lariano; non solo i piloti ma anche per gli addetti ai lavori che a vari livelli sono impegnati nel mondo del motorsport. Un evento che era alla sua diciottesima edizione. La prima fu nel 1999 allo Yacht Club Como, con il successo del pilota di rally Maurizio Mauri.

