Il Festival Internazionale Europa in Versi www.europainversi.org ha indetto la seconda edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in Versi.

Presidente della Giuria, formata da poeti, scrittori, intellettuali dello spessore di Mario Santagostini, è il poeta Milo De Angelis. Regolamento e Premi sul sito www.europainversi.org/premio-2017. Il Premio è emanazione del prestigioso Festival Internazionale di Poesia Europa in versi, giunto alla 7° edizione, che si terrà a Villa Gallia a Como il 7 e 8 aprile 2017 e che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 1500 presenze. Le poesie e il romanzo inediti vincitori verranno pubblicati dalla casa editrice a livello nazionale iQdB Edizioni. I vincitori saranno premiati durante la giornata di sabato 8 aprile e leggeranno i loro versi o pagine della loro opera di narrativa in un contesto di alto profilo culturale, al quale partecipano ogni anno poeti di fama internazionale. Le opere edite (poesia e narrativa) vincitrici, saranno presentate in una serata a cura de La Casa della Poesia di Como, ente organizzatore del Festival. I vincitori saranno inoltre ospitati dall’Associazione.

Il Premio è suddiviso in sette sezioni: poesia inedita, poesia edita, poesia giovani, poesia dialettale, narrativa inedita, narrativa edita, narrativa giovane. La scadenza del bando è il 28 febbraio 2017.