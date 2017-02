Ad Alfredo Marson un riconoscimento speciale agli Oscar del Basket: lunedì 20 febbraio a Quattro Castella (Reggio Emilia) il presidente della Briantea84 domani sarà tra i protagonisti del Premio Pietro Reverberi 2016, arrivato all’edizione numero 31. Il gotha della pallacanestro vedrà incoronate le sue stelle: il titolo di miglior giocatore italiano per la stagione 2015-2016 andrà ad Amedeo della Valle, 23 anni, guardia della Pallacanestro Reggiana e della Nazionale. In occasione della cerimonia di premiazione (ore 18 alla scuola elementare di Montecavolo) sarà presente il lituano Rimantas Kaukenas – già cestista della Pallacanestro Cantù – che riceverà il premio “Basket&Solidarietà” assegnato dal Comune di Quattro Castella per il suo impegno nel sociale a favore dei bambini svantaggiati del suo paese d’origine.

Istituita nel 1985 in onore e ricordo del grande arbitro reggiano Pietro Reverberi, recentemente inserito nella Hall of Fame del basket mondiale come uno dei migliori arbitri di tutti i tempi, la manifestazione di Quattro Castella ha saputo negli anni rinnovarsi diventando un punto di riferimento per atleti, dirigenti, arbitri e semplici appassionati di basket.

“Sono molto onorato di questo premio – spiega Alfredo Marson – Non me l’aspettavo e lo considero davvero un bel segnale per quello che Briantea84 sta facendo nel mondo del basket in carrozzina, al di là dello scudetto vinto lo scorso anno, e che offre solo un pretesto per questo Oscar. Da sempre sostengo che la pallacanestro sia una sola: questo riconoscimento, alla presenza di tutti i rappresentanti di questo sport, mi convince che sia sempre più vero e serva proseguire su questa strada. Certo, mi sento davvero un ‘signor nessuno’ alla presenza di tanti campioni: il messaggio che vorrei portare è che chi ama lo sport deve restare unito. Bisogna lavorare tutti insieme per portare il basket a emergere come merita”.