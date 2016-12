In attesa della gara di domani allo stadio Sinigaglia contro l’Arezzo (ore 14.30) ieri il Calcio Como ha ufficialmente presentato il suo ultimo acquisto, il portiere Rubinho, che già domenica scorsa a Viterbo è andato in panchina. «Non ho paura di mettermi alla prova in questa categoria – ha spiegato – Non credo ci siano particolari differenze, la palla è rotonda come in serie A. Sto bene, non vedo l’ora di scendere in campo e dimostrare il mio valore». Ma non solo, dirigenti, mister Fabio Gallo e giocatori nel tardo pomeriggio di ieri alla Città dei Balocchi hanno presentato la maglia speciale che sarà indossata contro l’Arezzo. Una serie speciale per il Natale.