Il Cruyff Court Stefano Borgonovo sarebbe presidiato, per diverse ore al giorno, da un gruppo nutrito di immigrati.

Una presenza che impedirebbe ai ragazzi di giocare liberamente a calcio.

Le denunce sono arrivate in questi giorni in redazione. Una in particolare scende nel dettaglio. «Ogni pomeriggio, tra le 16 e le 19 il campo viene occupato da una ventina di ragazzi, penso migranti, che ostacolano gli altri con la loro presenza. Poi verso le 19 vanno via – racconta la mamma di due adolescenti che usano il campetto tra via dei Mille e via Leoni – Il custode incaricato di chiudere il cancello ha chiesto spesso di lasciare spazio a tutti ma invano e così lentamente sono spariti i ragazzini. Peccato, perchè il campetto ha riqualificato la zona e se prima i giovani giocavano fino a sera adesso invece è sempre più deserto». Un grido d’allarme per un’area che già in passato, a partire dai giardini esistenti, è stata al centro di segnalazioni da parte dei residenti. Immediato l’intervento della polizia locale di Como.

«Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni risalenti a inizio giugno – spiega il comandante Donatello Ghezzo – ma si riferivano a strane presenze all’interno dei giardinetti a ridosso del campo. Alcuni potrebbero essersi spostati all’interno». Comunque sono già previsti diversi controlli. «Abbiamo già in programma ulteriori passaggi sempre nell’area – chiude il comandante – Questo ci permetterà di verificare quale è l’effettiva situazione».