Una tradizione che si rinnova, quella del presepe vivente di Sora, frazione di San Bartolomeo Val Cavargna. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 24 dicembre, per lunedì 26 e per martedì 27. Un presepe che prevede, oltre alla rappresentazione della natività, quella di tradizioni contadine e religiose. Un evento che coinvolge tutte le associazioni della zona e tanti volontari. Oggi l’appuntamento è dalle 18.30 alle 23.30; seguiranno una processione con la fiaccolata e alle 24 la messa. Lunedì e martedì la rappresentazione sarà dalle 14.30 alle 19.