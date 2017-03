Non mangiava più e perdeva peso. Alla mattina, prima di andare a scuola, veniva assalito da crisi di panico e attacchi d’ansia.

La madre, preoccupata, vedendo il figlio che deperiva giorno dopo giorno, chiese cosa non andava.

Fu quello, nel marzo del 2015, l’inizio di una vicenda di presunto bullismo a scuola, avvenuta in un istituto della Brianza comasca, che ha portato a processo sei compagni di classe della vittima, finiti oggi pomeriggio in aula davanti a un giudice.

La denuncia è approdata sui banchi del Tribunale dei Minori di Milano e l’accusa ha chiesto per i sei studenti – che oggi hanno dai 16 ai 19 anni – la pena di un anno a testa.

Le difese invece (avvocati Marco Favara, Roberta Marchesetti, Giulio Tagliabue e Claudia Bellotti) hanno invocato l’assoluzione puntando sull’assenza di reato e, in subordine, sulle tenuità dei fatti.

La parola passa dunque al giudice che dovrebbe esprimersi nell’udienza che è stata fissata per il 27 marzo.

