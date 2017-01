Nel corso delle indagini che avevano portato a decapitare i vertici della polizia stradale di Como, nelle intercettazioni in vigore in quei mesi finirono anche tutta una serie di contestazioni poi passate sotto la lente della Procura lariana (pm Massimo Astori). Una di queste riguardò un presunto incidente avvenuto nel piazzale della Decathlon di Lissone che in realtà – per la Procura – non sarebbe avvenuto.

Il tutto per incassare i premi delle assicurazioni quantificati – in totale – in poco meno di 9mila euro (per la precisione 8.640 euro).

Nei guai sono finiti in tre, chiamati a rispondere di «fraudolento danneggiamento dei beni assicurati» e di «falso in scrittura privata». Si tratta dell’uomo che si assunse la responsabilità di guidare lo scooter che avrebbe causato il tutto (un 46enne di Cesano Maderno), della presunta vittima dell’incidente (una donna di Carimate, 42enne) e del compagno di allora della signora (un agente) in quanto «concorrente morale».

Secondo la tesi accusatoria, i tre avrebbero formulato almeno tre documenti falsi – una mail e due lettere – in cui lo scooterista si assumeva di fronte alle assicurazioni la responsabilità del sinistro, atto fondamentale per poi dare via libera (come avvenne) alle liquidazioni dei premi. Il processo, aperto ieri, è stato aggiornato al 31 gennaio.