Adesso conta il verdetto dei seggi. Dopo tanta campagna elettorale, sono arrivate le 48 ore decisive. Oggi e domani si tengono infatti le primarie nel Pd, per decidere chi sarà il candidato sindaco nelle prossima tornata amministrativa che deciderà il successore di Mario Lucini.

Ecco le regole per chi vuole andare a votare. Hanno diritto di esprimere la propria preferenza tutti i cittadini residenti nel comune di Como che abbiano compiuto 16 anni, compresi gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. Bisogna recarsi al seggio con un documento d identità valido e la tessera elettorale.

Si dovranno versare 2 euro come contributo per le spese organizzative e sottoscrivere una “carta dei valori del centrosinistra”. Si vota tracciando un segno sul quadrato di fianco al nome del candidato prescelto.

Oggi (sabato) sarà operativo un solo seggio in piazza Duomo dalle 14.30 alle 18.30.

Domenica saranno 13 i seggi aperti dalle 8 alle 20 (Albate, Lora Centro civico, Camerlata, Rebbio, Breccia, Camnago Volta, Civiglio, Como Centro civico via Grandi, Centro civico via Collegio dei Dottori, Como sede Pd Via Regina Teodolinda, Sagnino, Monte Olimpino, Tavernola).

Cinque i candidati:

Mario Forlano

Maurizio Traglio

Vittorio Mottola

Gioacchino Favara

Marcello Iantorno