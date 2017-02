È ufficiale. Probabilmente in una domenica di marzo, le primarie del Centrosinistra per individuare il candidato sindaco di Como si faranno. Con una novità: Vittorio Mottola. Ha deciso ieri di entrare in gioco da indipendente. Si somma ai volti già noti: Vito De Feudis e Gioacchino Favara, consiglieri comunali del Pd; Mario Forlano, consigliere comunale di Como Civica; Marcello Iantorno, assessore al Patrimonio della giunta Lucini; Maurizio Traglio, imprenditore.

Mottola è sceso in campo ieri proprio mentre il Comitato dei Saggi del Pd ha preso atto positivamente della «disponibilità di Traglio alla competizione perché arricchisce il confronto». «Dopo alcuni giorni di proficuo confronto» dicono i saggi, si è appunto individuato nelle “primarie di coalizione” «lo strumento migliore di partecipazione politica».

Mentre veniva diffuso questo comunicato, al segretario provinciale del Pd Angelo Orsenigo e a quello del Pd comasco Stefano Fanetti, Mottola, un tempo iscritto al partito, indirizzava la sua candidatura. Novità di rilievo: è entrato in consiglio comunale a Como nel 2007 con un record di 520 preferenze. Se confermasse tale capacità di mobilitazione, darebbe grattacapi agli avversari.

12