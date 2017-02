Il segretario cittadino del Pd, Stefano Fanetti, ha convocato per venerdì prossimo l’assemblea chiamata a decidere su data e regolamento delle primarie del centrosinistra. «Proporrò che si voti il 19 marzo», dice Fanetti, il quale non esclude un possibile slittamento di una settimana qualora dai diretti interessati venissero richieste particolari. «In questi giorni sentirò anche i candidati – aggiunge Fanetti – è importante che le modalità e i tempi della consultazione siano condivisi da tutti».

Dopo la settimana di riunioni no-stop del comitato dei saggi, quindi, si apre in modo ufficiale il percorso che porterà la coalizione di centrosinistra al voto delle primarie. Al momento, com’è noto, in sei hanno annunciato la volontà di partecipare. In stretto ordine alfabetico: Vito De Feudis, Gioacchino Favara, Mario Forlano, Marcello Iantorno, Vittorio Mottola e Maurizio Traglio.

I primi tre sono consiglieri comunali uscenti, il quarto è assessore al Patrimonio, il quinto ha alle spalle una lunga militanza nella sinistra e varie esperienze istituzionali. Il solo Traglio si presenta nelle vesti di outsider, anche se tra i contendenti appare al momento quello con le chances più forti di affermazione. Nulla, tuttavia, può essere dato per scontato.

A partire dai nomi degli stessi contendenti delle primarie. Per partecipare alla consultazione, infatti, bisognerà raccogliere almeno 250 firme di cittadini residenti nel capoluogo. I candidati iscritti al Pd potrebbero poi essere chiamati a un ulteriore passaggio, ovvero ottenere il supporto di un numero minimo di militanti.

Su questo, però, Fanetti frena. «Le regole saranno decise dall’assemblea di venerdì – dice – la bozza di regolamento è pronta e ricalca quella di cinque anni fa. Sulla raccolta di firme interna al partito ho chiesto lumi al regionale, anche per evitare che si creino situazioni di tensione».

La verifica delle firme e il ruolo di garanzia sulle procedure potrebbero essere delegati ai “saggi” impegnati sino a qualche giorno fa nel comitato riunito in permanenza per decidere proprio sulle primarie.

«La cosa più importante – insiste Fanetti – è uscire da una fase di discussione interna che probabilmente è durata troppo. Le primarie si confermano come occasione importante per parlare alla città. Aprono la platea e facilitano il confronto sui contenuti. Sono una competizione vera, meno aggressiva del voto vero e proprio ma pur sempre decisiva».

La presenza di più candidati conferma, secondo Fanetti, l’importanza e l’utilità delle primarie. Che, di fatto, sono già iniziate. «Trovo che sia giusto e normale che alcuni candidati abbiano scelto di avviare la loro campagna prima della decisione dei saggi. È nelle cose. Adesso è importante che tutti lavorino per rafforzare la coalizione e rilanciare la proposta politica e programmatica per la città».

