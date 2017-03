Scrutini terminati: è Maurizio Traglio il candidato sindaco del centrosinistra comasco per la corsa a Palazzo Cernezzi. Questo quanto decretato dalle primarie, organizzate dal Pd, che si sono svolte sabato e domenica in città. La distanza con gli altri candidati è apparsa subito incolmabile. Confermate dunque le previsioni della vigilia, nessuno scossone dalle urne. L’affluenza definitiva è stata di 1.809 votanti (1.786 i voti validi), al di sotto dei duemila auspicati dal partito. Traglio in sostanza ha raggiunto il 50%, Favara, Mottola e Forlano sono divisi da un pugno di voti e appare invece staccato l’assessore Marcello Iantorno.

Ecco le percentuali definitive:

Maurizio Traglio: 886 (49,61%)

Gioacchino Favara: 265 (14,84%)

Vittorio Mottola: 246 (13,77%)

Mario Forlano: 243 (13,61%)

Marcello Iantorno: 146 (8,17%)

Ecco tutti i risultati divisi per zone:

Piazza Duomo (sabato): Traglio 195, Forlano 34, Favara 35, Iantorno 25, Mottola 3

Albate: Traglio 159, Favara 36, Forlano 42, Mottola 6, Iantorno 10

Breccia/Prestino: Traglio 23, Mottola 22, Favara 18, Iantorno 10, Forlano 8

Camerlata: Forlano 33, Traglio33, Mottola 5, Favara 61, Iantorno 5

Monte Olimpino: Mottola 33, Traglio 46, Forlano 18, Iantorno 15, Favara 8

Lora: Forlano 2, Traglio 46, Mottola 1, Favara 7, Iantorno 6

Camnago Volta: Forlano 0, Traglio 36, Mottola 0, Favara 3, Iantorno 0

Civiglio: Forlano 1, Traglio 5, Mottola 2, Favara 6, Iantorno 0

Rebbio: Forlano 66, Traglio 70, Mottola 3, Favara 41, Iantorno 3

Como Borghi: Forlano 18, Traglio 85, Mottola 22, Favara 16, Iantorno 27

Como Centro: Forlano 11, Traglio 92, Mottola 17, Favara 23, Iantorno 19

Como Ovest: Forlano 5, Traglio 46, Mottola 7, Favara 5, Iantorno 18

Sagnino: Forlano 3, Traglio 20, Mottola 106, Favara 6, Iantorno 3

Tavernola: Forlano 2, Traglio 30, Mottola 19, Favara 0, Iantorno 5

