Candidati pronti allo scontro. Le primarie ormai hanno una data certa: il prossimo 26 marzo. E da ieri gli sfidanti si sono subito immersi nell’analisi della documentazione necessaria per essere in regola nel loro tentativo di arrivare primi al voto di fine marzo. Tutti hanno infatti ritirato ieri mattina i moduli necessari per la sfid elettorale.

Dopo l’ultima assemblea dei 12 saggi (il segretario provinciale Angelo Orsenigo, Fausto Tagliabue, Giacomo Licata, Guido Rovi, Stefano Legnani, Gianstefano Buzzi, Marco Albanese, Benedetta Re, Mario Martinelli, Gianni Imperiali, Aniello Rinaldi e Bruno Saba), che hanno lavorato nelle passate settimane è Stefano Fanetti, segretario cittadino del Pd ha sottolineare alcuni concetti chiave.

«Stabilita la data, ora toccherà ai candidati, entro il 6 marzo, raccogliere 250 firme di residenti a Como. Questo prevede il percorso per le primarie. Poi in base allo statuto del Pd sarà necesario anche presentare 39 firme di residenti con la tessera Pd o 9 firme dei membri dell’assemblea», dice sempre Fanetti. E da ieri sono già al lavoro Marcello Iantorno, Gioaccchino Favara e l’ex consigliere Vittorio Mottola, oltre a Maurizio Traglio e alla new entry Mario Forlano.

Individuata la data per le primarie, c’è poi attesa anche per riuscire a capire quando invece si andrà al voto per determinare il successore di Mario Lucini a Palazzo Cernezzi.

«Non si hanno ancora indicazioni precise. Si è parlato di inizio giugno – aggiunge sempre Fanetti – ma non c’è ancora assolutamente nulla di definitivo. Ci sarà comunque tempo per chi dovesse uscire vincente dalle primarie per fare campagna elettorale». Ritornando alle primarie, sarà necessario per i partecipanti sottoscrivere la Carta dei valori e soprattutto l’impegno a sostenere chi uscirà vincitore dallo scontro del 26 marzo.