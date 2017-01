Avanti piano verso le primarie. Ieri mattina, convocati a Milano dal segretario regionale Alessandro Alfieri, i gruppi dirigenti territoriali del Pd hanno discusso di elezioni amministrative e del migliore percorso di avvicinamento al voto.

L’ipotesi di un Primarie Day è stata rilanciata dallo stesso Alfieri e indicata quale strada privilegiata da percorrere ovunque ve ne siano le condizioni. Como compresa.

Il segretario Dem lariano Angelo Orsenigo, che ha partecipato alla riunione di Milano assieme al segretario cittadino Stefano Fanetti, non cancella tuttavia i dubbi degli ultimi giorni. Anche a rischio di trasformare Como in una sorta di “caso”. «Non ho ancora sciolto la riserva sulle primarie – ha detto ieri Orsenigo al Corriere – siamo in un momento di ascolto».

La posizione di attesa del segretario Pd alimenta la confusione attorno al nodo del candidato sindaco del centrosinistra per il capoluogo lariano. Com’è noto, al momento sono almeno tre i nomi ufficialmente in corsa: l’assessore Marcello Iantorno, il consigliere comunale Gioacchino Favara e l’imprenditore Maurizio Traglio. Un quarto nome potrebbe essere quello della consigliera comunale Roberta Marzorati, che ha annunciato di voler sciogliere la sua riserva entro la fine di questo mese.

Al di là della frenata di Orsenigo, allo stato attuale non si comprende come possa essere possibile – nel centrosinistra e nella maggioranza oggi al governo del municipio cittadino – ipotizzare un percorso differente dalle primarie. La preoccupazione del segretario provinciale è tutta rivolta a non perdere un pezzo importante della coalizione, ovvero la sinistra rappresentata dall’assessore Bruno Magatti.

Ma il passaggio delle primarie è ormai inevitabile, anche perché né Iantorno né Favara sembrano essere disposti a rinunciare al voto di iscritti e simpatizzanti.

La situazione non è semplice. E l’entrata in gioco di Traglio, se possibile, l’ha resa ancora più complessa. L’imprenditore ha scompaginato i piani. La sua disponibilità a partecipare alle primarie ha di fatto messo nell’angolo chi chiedeva di saltare a pie’ pari la consultazione per indicare invece, dall’alto, un nome, pure condiviso.

Questo ragionamento è ormai chiaro anche al gruppo dirigente allargato del Pd. Lunedì mattina, infatti, nella sede di via Regina lo stesso Traglio ha incontrato i due parlamentari Dem Mauro Guerra e Chiara Braga e lo stesso Orsenigo.

Che cosa si siano detti non è stato possibile sapere. Tanto Guerra quanto Orsenigo non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

Una cosa è certa: il presidente di Como Venture non si può più definire un marziano. I vertici del Pd lariano sanno che cosa pensa, quale sia la sua idea di città e quali le motivazioni che lo spingono a partecipare alle primarie. Un no al voto popolare, a questo punto, diventerebbe davvero difficile da spiegare.