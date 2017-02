Allora, segretario, primarie sì o primarie no? «Primarie ni». Quella di ieri è stata, probabilmente, una delle giornate politicamente più difficili e lunghe di Angelo Orsenigo. Alle prese con una vicenda – la scelta del candidato del centrosinistra per Como – diventata ormai un autentico psicodramma collettivo. L’ennesima riunione dei gruppi dirigenti del Pd comasco, ieri mattina, non è servita a sciogliere il nodo più che gordiano stretto attorno al collo del partito (e di Orsenigo). La paura di celebrare primarie monche, con il lato sinistro del tutto scoperto, ha indotto i vertici Dem lariani a virare su una soluzione da manuale: la nomina di una commissione di 10 saggi, chiamata a trovare la strada di una (impossibile) mediazione.

«Il no di Mario Lucini a un secondo mandato ha messo in affanno il partito che non aveva sino a quel momento pensato a un nome alternativo – ammette Orsenigo – Nello stesso tempo si è rimesso in moto il meccanismo di scelta, comprese, è ovvio, le primarie. Le fibrillazioni sono state così inevitabili». Ma perché un comitato di saggi? Il Pd dà l’impressione di non sapere decidere. «La creazione di un comitato di saggi, che sarà attivo da domani, lunedì, servirà a individuare valori e obiettivi della proposta programmatica per la città. Il nostro sarà un percorso inclusivo, servirà cioè a trovare una candidatura il più possibile condivisa». Ma è vero o no che lei preferirebbe evitarle, queste benedette primarie, e che la stessa sinistra interna spinge a questo punto per una candidatura unitaria? «Penso che sia utile tentare di convergere su un candidato unico, capace di rappresentare tutti. Se sarà possibile bene, sennò si faranno le primarie». Il comitato dei saggi la mette al riparo da una decisione che altrimenti avrebbe dovuto prendere da solo. «Non è così. Questo comitato non nasce perché il segretario non è riuscito a decidere ma per costruire una piattaforma di valori, un programma e una squadra. Non possiamo morire sul nome del candidato». Il fianco sinistro del partito e della coalizione sembra comunque restare scoperto. Ha paura che un’eventuale candidatura dell’imprenditore Maurizio Traglio possa farvi perdere per strada un pezzo di elettorato? «No, credo che il percorso intrapreso con il comitato dei saggi possa servire concretamente a recuperare il rapporto con la sinistra». Quando deciderete che cosa fare? «Al massimo entro una decina di giorni. Non possiamo andare oltre il 15-20 febbraio, anche perché le eventuali primarie si dovrebbero tenere a metà marzo».