Giornata cruciale per il Pd comasco. Il partito oggi infatti decide attraverso le primarie il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Ieri hanno votato circa 300 persone nell’unico seggio allestito in piazza Duomo. Nella giornata odierna si prosegue sino alle 20 nei 13 seggi aperti in ogni quartiere. Bisognerà recarsi al seggio con un documento d’identità valido e con la tessera elettorale. Prima di votare si dovranno versare 2 euro come contributo per le spese organizzative e, soprattutto, sottoscrivere la Carta dei valori del centrosinistra. Cinque, com’è noto, i candidati in lizza: Vittorio Mottola, Maurizio Traglio, Gioacchino Favara, Mario Forlano, Marcello Iantorno. L’esito delle primarie sarà reso noto in serata: lo spoglio delle schede inizierà infatti subito dopo la chiusura dei seggi. Risultati del voto in tempo reale su www.corrieredicomo.it. e sulla pagina Facebook.