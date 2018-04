Divieti in città in vista del concerto del Primo maggio di domani. Il Comune di Como fa sapere che per ragioni di incolumità pubblica, in occasione del comizio sindacale e del concerto dei Sulutumana ai giardini a lago, dalle 13 alle 20 sarà vietato a chiunque introdurre recipienti di vetro o metallo nell’area compresa tra viale Vittorio Veneto (a est), il lungolago Mafalda di Savoia (ovest) e viale Fratelli Rosselli (sud).

Allo stesso modo il divieto si estende anche agli esercizi commerciali, che non potranno somministrare o vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e metallo. Dalle 12 alle 20 sarà vietata la sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, angolo viale Puecher, negli ultimi otto stalli di sosta a pagamento nell’area antistante il Monumento ai Caduti, compresi quelli riservati alle moto.