Seconda udienza oggi nell’aula della Corte d’Assise di Como per il processo su presunte irregolarità nella gestione del cantiere delle paratie e di altre opere pubbliche. In Tribunale non saranno sentiti i primi testimoni della pubblica accusa ma sarà solo sciolta la riserva sulle intercettazioni contestate durante la prima udienza, il 24 novembre scorso. Poi tutto verrà spostato al 2017, quando verranno sentiti gli uomini della guardia di finanza che indagarono sulla vicenda e i funzionari dell’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone.

Il Comune già nella prima udienza si è costituito parte civile. Sono sei gli indagati: Pietro Gilardoni, ex dirigente del settore Reti, Antonio Ferro, dirigente del settore Grandi Opere, Giovanni Foti, imprenditore, Ciro Di Bartolo, funzionario del settore Reti, Antonio Viola, dirigente del settore Reti prima di Gilardoni e Antonella Petrocelli, segretario generale del Comune di Como.