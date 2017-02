Il rettore dell’università dell’Insubria ha parlato di «tempi brevi». Il direttore generale dell’Asst Lariana precisa ulteriormente: «La speranza è che il Sant’Anna possa diventare polo universitario già dal prossimo anno accademico». Ateneo, ospedale e Regione premono sull’acceleratore per concretizzare il sogno di portare anche a Como gli studenti di medicina.

Lunedì scorso, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, il rettore dell’Insubria Alberto Coen Porisini ha dichiarato l’in – tenzione di arrivare alla firma della convenzione per far diventare l’ospe – dale di Como polo universitario a tutti gli effetti. Un progetto al quale sta lavorando da tempo con il direttore generale dell’Asst Lariana, Marco Onofri. «La scuola infermieri a Como è una tradizione da molto tempo e c’è anche il corso per ostetriche – sottolinea il manager dell’ospedale – Già da almeno due anni però stiamo lavorando per trasformare in realtà anche il progetto di un ospedale universitario».

Il primo passo è stata una convenzione con l’università dell’Insubria per permettere agli studenti di Medicina di fare il tirocinio al Sant’Anna. Il progetto poi è proseguito oltre. «Ci siamo resi conto che il progetto per la città è importante – continua Onofri – In sintesi, visto che l’Insubria è un’università bipolare, con due sedi, si tratta di equiparare Como a Varese e di rendere anche il Sant’Anna polo universitario». L’annuncio del rettore, lunedì scorso, è il risultato di un lavoro che prosegue da mesi. «Abbiamo già fatto numerosi incontri – spiega il direttore generale dell’Asst Lariana – Interventi di questa portata non si improvvisano, è doveroso fare tutti i passaggi, con gradualità e condivisione dei vari passi. Questo vale sia per l’ateneo sia per l’azienda ospedaliera. Ho dunque già coinvolto il collegio di direzione, prima a livello interno e poi confrontandoci tutti anche con i rappresentanti dell’università».

«Abbiamo già affrontato e risolto diverse problematiche – continua Marco Onofri – Passo dopo passo siamo andati avanti a costruire un progetto che presto potrà concretizzarsi. Adesso siamo arrivati a parlarne in Regione e stiamo dunque passando alla fase applicativa, quella che ci porterà alla firma della convenzione finale». La speranza, come detto, «è di concludere prima dell’estate e dunque di partire già nel prossimo anno accademico», ribadisce Onofri. Il Sant’Anna diventerebbe formalmente polo universitario e la facoltà di medicina dell’Insubria avrebbe due poli didattici equivalenti a Como e Varese.