Per consentire gli interventi di pulizia delle aperture per la raccolta di acqua piovana (le caditoie), bocche di lupo, griglie e per la contestuale pulizia sia della strada che dei marciapiedi, il Comune di Como ha predisposto un calendario che comporterà la sosta vietata con rimozione forzata dei veicoli, dalle ore 6 alle ore 12 nei giorni in cui si svolgeranno le operazioni.

Ecco il programma

Via XX Settembre: martedì 28 febbraio

Via Auguadri e via Giulini: venerdì 3 marzo

Via Morazzone: martedì 7 marzo 2017

Via Mentana (tratto da via Cesare Battisti a via Venti Settembre): venerdì 10 marzo

Via Muggiasca e via Rezia: martedì 14 marzo

Via Mentana (da via XX Settembre a viale Giulio Cesare): venerdì 17 marzo

Viale Giulio Cesare (lato destro da via Milano a via Leoni): martedì 21 marzo

Via Sirtori e piazzale Gerbetto: venerdì 24 marzo

Via Cadorna: martedì 28 marzo

Via Italia Libera: venerdì 31 marzo