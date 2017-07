Scatta domenica mattina alle 11 a Pusiano il Buscadero Day. La kermesse proseguirà sino a mezzanotte nel parco Comunale, di fronte al lago, e ospiterà su due palchi, in contemporanea e ininterrottamente, più di 40 band tra cui Willie Nile, Alejandro Escovedo & Don Antonio, Massimo Bubola, Levi Parham, The Vad Vuc, Massimo Priviero, Jill Hennessy e Joe D’Urso. Tutti i concerti sono a ingresso libero e il servizio bar e ristorante è attivo ininterrottamente. Nel cast troviamo una sorpresa che non era stata annunciata durante la presentazione: Jill Hennessy. L’attrice, protagonista delle fortunate serie tv Law and Order e Crossing Jordan è anche una bravissima cantautrice e aveva aperto i concerti di Joe Ely in terra lariana qualche anno fa.

Jill Hennessy commenta così la sua partecipazione al Buscadero Day: «Venerdì sarò in Italia, a Cortona, ospite dell’amico Max Weinberg (batterista di Bruce Springsteen, ndr) e non potevo perdere l’occasione di partecipare al Buscadero Day. Conosco la rivista, è molto popolare anche negli States e sono emozionata all’idea di suonare al fianco di bravissimi musicisti. Alcuni di questi sono anche miei amici, come Alejandro Escovedo». Jill Hennessy si esibirà sia sul palco acustico (ore 17) sia sul palco principale in chiusura di serata alle 23.30, insieme a Joe D’Urso e ad altri ospiti per un altro appuntamento speciale. Un evento nell’evento, che ricreerà sul palco del Buscadero Day il format del Light of Day, il benefit show itinerante patrocinato da Bruce Springsteen e Michael J. Fox che gira per il mondo con l’obiettivo di aiutare la ricerca per combattere il morbo di Parkinson. Il format del Light of Day si rifà alle hootenanny americane che andavano di moda tra i songwriter degli anni ’70 e vede sullo stesso palco diversi cantautori che propongono a giro le proprie canzoni e interagiscono tra loro. Per info: www.buscaderoday.com.