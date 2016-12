I valori di Pm10 rientrano nei limiti e il Comune sospende le misure anti- inquinamento. Restano valide le limitazioni in vigore dal 15 ottobre: il divieto di circolazione dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi per Euro 0 benzina, Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1. Non resta in vigore la riduzione del valore massimo delle temperature nelle abitazioni e nei negozi da 20 a 19 gradi.