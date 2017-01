A Como, nel corso del ’400, furono messe all’incanto 49 opere pubbliche. Un dato importante, che fa riflettere sull’operosità e sull’efficienza della città in un tempo così lontano. Ne prende spunto l’Università dell’Insubria per un convegno (In tempore floride pacis… Politiche del costruire a Como nei secoli XV-XVI) organizzato con il proprio Centro internazionale di ricerca per le storie locali e le diversità culturali.

L’appuntamento, aperto a tutti, è in programma nella sede del Chiostro di Sant’Abbondio sabato 28 gennaio dalle 9.15 alle 17.

L’idea dell’incontro di studi – spiega l’Ufficio stampa dell’Insubria – nasce dal desiderio di mettere a frutto le suggestioni nate dalla pubblicazione del Liber incantuum laboreriorum et reparationum civitatis Cumarum (1426-1436), conservato presso l’Archivio di Stato di Como. Il manoscritto, che registra l’appalto delle opere pubbliche messe all’incanto dal Comune di Como, è stato pubblicato per la prima volta a cura di Marta Luigina Mangini, nell’ambito di una ricerca supportata dal Centro.

«I lavori pubblici registrati nel Liber incantuum sono stati assegnati al miglior offerente per la riparazione o la costruzione ex novo delle strutture difensive della città e dell’episcopato lariano, andate poi distrutte nel corso del conflitto che provocò ingenti danni materiali all’assetto urbanistico-difensivo della città e ne sconvolse l’ordine politico-amministrativo – spiega Marta Mangini – Ristabilita la pace, Filippo Maria Visconti provò a gettare le basi del faticoso ritorno all’ordine ripensando anche alle strutture fortificate distrutte negli scontri di inizio secolo».

«Attraverso una lettura quanto più possibile interdisciplinare di fonti documentarie come il Liber incantuum – prosegue – è ancora oggi possibile immaginare quale fosse agli inizi del ’400 la forma urbis di Como e, più in generale, quali importanti significati politici e simbolici dovesse veicolare» .

Nel convegno si confronteranno studiosi di discipline diverse provenienti da atenei e archivi lombardi: storici dell’architettura, delle istituzioni e dei sistemi difensivi, della lingua, dell’arte, dell’economia e del diritto amministrativo.