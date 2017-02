Un mondo del lavoro profondamente mutato rispetto ai tempi precrisi e decisamente più litigioso. È quello fotografato dall’ufficio vertenze della Cisl dei Laghi – Como, che ha fornito i dati relativi al 2016. Un anno caratterizzato da numeri importanti. Ben 997 i lavoratori assistiti. Di questi 557 in vertenze individuali e 440 nelle procedure concorsuali. «I posti persi durante la crisi, per lo più nel manifatturiero, in parte sono stati recuperati nel settore terziario. Ma da un lato i fallimenti sono ancora molti (circa 150 lo scorso anno in provincia di Como) e dall’altro i contenziosi non diminuiscono – spiega Antonio Mastroberti, Responsabile ufficio vertenze Cisl dei Laghi-Como – Questo significa che l’approccio di datori di lavoro e dipendenti è mutato in questi ultimi anni».

Nel corso del 2016 sono stati ottenuti per gli assistiti 800mila euro. Mentre attraverso le procedure concorsuali sono stati recuperati 4 milioni di euro. «Esiste un problema serio di liquidità nelle aziende che fanno fatica a retribuire i lavoratori alle scadenze previste. In particolare quando cessano i rapporti di lavoro, i dipendenti si rivolgono a noi per recuperare i loro crediti – aggiunge Mastroberti – Oppure vengono da noi per rassegnare le dimissioni per giusta causa quando hanno diversi stipendi in arretrato». E proprio sulle dimissioni vi è anche una novità. «Dal mese di marzo siamo autorizzati a fornire il servizio di dimissioni on line per chi ne fa richiesta – spiega sempre Mastroberti – In molti lo hanno domandato, tanto che da aprile a dicembre 2016 abbiamo avuto ben 1500 lavoratori che si sono rivolti a noi proprio per poter iniziare un nuovo lavoro dopo le dimissioni gestite con questo nuovo servizio».

Ritornando al tema delle vertenze, sono numerose quelle dei collaboratori familiari che alla conclusione dell’incarico aprono il contenzioso verso le famiglie, così come sono i aumento le cause di mobbing, «in crescita nel settore pubblico rispetto al privato. Anche a Como inoltre un altro filone di contenzioso abbastanza nuovo riguarda il controllo a distanza attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, oppure l’uso dei social network da parte dei lavoratori», dice Mastroberti. Tra i settori dai quali provengono i lavoratori delle vertenze ci sono il terziario (turismo, servizi) con 261 cause, i metalmeccanici (73), gli edili (78), il trasporto (26), i tessili (72). «Riscontriamo inoltre un incremento dei lavoratori che vengono pagati con i voucher, soprattutto nel comparto della ristorazione e dei servizi. In tale ambito esiste molto lavoro grigio, persone pagate con i voucher che lavorano a tempo pieno o con contratto part time rispetto ai quali le ore eccedenti vengo pagate in nero», conclude Mastroberti.