Un nuovo exploit, stavolta non sul campo, di Raffaella Masciadri, atleta cresciuta nella Pool Comense di basket, ora in forza alla Famila Schio.

La cestista, classe 1980, è entrata nel consiglio nazionale del Coni, in rappresentanza degli atleti. Per il capitano della Nazionale una ulteriore soddisfazione: Masciadri è stata infatti la candidata che ha ricevuto più consensi.

Raffaella, ringraziando i colleghi per la fiducia, ha annunciato quelli che saranno due dei punti prioritari della sua opera in seno al Coni, ossia la promozione dello sport nelle scuole e l’assistenza ai professionisti al termine della loro carriera agonistica.

Oltre a Raffaella Masciadri sono stati nominati Silvia Salis (atletica), Margherita Granbassi (scherma), Kelum Asanka Perera (cricket), Carlo Molfetta (taekwondo), Mara Santangelo (tennis), Giulia Quintavalle (judo), Raffaello Leonardo (canottaggio) e Daniele Molmenti (canoa).

Per Masciadri un anno esaltante. Dopo aver alzato la Coppa Italia (ora la Famila è in corsa per lo scudetto) il 19 marzo ha raggiunto le 610 presenze in A diventando la seconda giocatrice per gare giocate di tutti i tempi, superando Valentina Peruzzo, guardia di Vicenza negli anni ‘80 e ‘90.