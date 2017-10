Le prove speciali del rally sono previste nella Valli Intelvi e Cavargna, ma anche la città di Como sarà coinvolta dal Rally Aci Como, con arrivo e partenza in piazza Cavour, base logistica all’Aci in viale Masia e lo shakedown (la prova delle auto in assetto da gara) oggi in Valfresca dalle 9.30 alle 13.30.

Per gli automobilisti, quindi, non manca qualche limitazione in varie zone della convalle.

In via XXVII maggio, domani, dal bivio di via Nino Bixio a quello di via Raimondi nel comune di San Fermo, dalle 9 alle 14 è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli ed è sospesa la circolazione. Restano escluse dall’applicazione delle prescrizioni i veicoli al servizio di residenti, organizzatori, forze dell’ordine, dei mezzi di emergenza e soccorso.

Dalle 10 di oggi fino a sabato sera in piazza Cavour, è consentito l’accesso e la sosta, in deroga ai divieti esistenti, ai veicoli partecipanti alla manifestazione, nonché per i mezzi utilizzati per l’allestimento del palco partenza e hospitality.

Dalle 13 di oggi fino alla mezzanotte di domani in piazzale Somaini, è vietata la sosta con rimozione forzata per ogni genere di veicoli, esclusi i veicoli partecipanti alla manifestazione e quelli a loro supporto.

Dalle 19 alle ore 22 di oggi, dalle 7 alle 21 di domani e dalle 16 alle ore 22 di sabato in piazza Roma, arteria principale (compresa l’area riservata alla sosta degli autobus turistici), è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, esclusi i mezzi dei partecipanti alla manifestazione.

Dalle 17 di oggi fino alle 22 di sabato in via Sportivi comaschi (piazzale sterrato), è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, eccetto quelli di organizzatori o dei concorrenti.

Dalle 16 alle 22 di sabato, in viale Puecher (area tra il monumento ai Caduti e Tempio Voltiano) è consentito l’accesso e la sosta, in deroga ai divieti esistenti, ai veicoli partecipanti alla manifestazione. Il Comune ha predisposto un percorso speciale per garantire le condizioni statiche della soletta posta sul delta del fiume Cosia. «Dovranno essere salvaguardate le aree a verde – spiega Palazzo Cernezzi – i tappeti erbosi e le altre componenti vegetali, infrastrutture pubbliche, impianti idraulici ed elettrici esistenti, pavimentazioni speciali, segnaletica stradale».

Per quanto riguarda la gara, appuntamento con la partenza, domani in piazza Cavour (ore 14.45). Seguiranno, per vetture del Campionato Wrc e storiche, le prove nel Triangolo Lariano (“Nesso-Zelbio” alle 15.24 e alle 17.12, “Ghisallo” alle 16.10 e alle 18.06). Dopo il riordino notturno in città, sabato ci si sposta a Ovest del Lario con le p.s. “Alpe Grande” (alle 9.13, 13.34 e 13.34) e “Val Cavargna” (10.05 e 14.26). In questo caso a Wrc e Storiche si aggiungeranno anche le auto del Nazionale.

Le premiazioni saranno a Como alle 16.30 (Storiche e Nazionale) e alle 18 (Campionato Italiano Wrc).

I tratti che ospiteranno le prove speciali chiuderanno al traffico circa un’ora e mezza prima del passaggio del primo concorrente. Il consiglio, dunque, è di muoversi per tempo, anche perché nelle zone dove si svolge la corsa non sarà facile trovare parcheggio.

Per approfondimenti sull gara, oggi alle 19, si parlerà del Rally Aci Como a Espansione Tv, nella trasmissione “Angoli”, condotta da Dolores Longhi. Domani, invece, ci sarà uno speciale di 16 pagine in edicola con il nostro quotidiano.