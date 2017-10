36° rally trofeo Aci Como Etv: il vincitore assoluto è Stefano Albertini. Il pilota bresciano, classe 1986, in coppia con Danilo Fappani su Ford Fiesta WRC della scuderia Mirabella Mille Miglia ha tagliato il traguardo dell’ultima prova speciale con nove secondi e mezzo di vantaggio su Marco Signor, navigato da Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc della Sama Racing, vincitore dell’edizione dell’anno scorso.

Terzo gradino del podio per una vecchia conoscenza del rally di Como, Manuel Sossella, vincitore della gara lariana nel 2015.

Albertini – terzo nel 2016 – quest’anno ha condotto tutta la gara in vantaggio: al termine del primo giorno, l’unico in grado di impensierirlo sembrava essere Corrado Fontana (in coppia con Nicola Arena su Hyundai I20), ma il pilota comasco – che dopo la quarta speciale era ad appena tre secondi dal leader – si è ritirato nel primo passaggio sulla Val Cavargna, la sesta prova speciale. Primo dei comaschi Paolo Porro, quarto assoluto, in coppia con Paolo Cargnelutti su Fiesta WRC della Bluthunder.

Il rally storico, novità di quest’anno, è andato al già campione europeo Lucio Da Zanche su Porsche 911, in coppia con Egle Vezzoli, mentre l’equipaggio Ivan Tenca-Moira Lucca su Skoda Fabia Vs Corse si è aggiudicato il rally nazionale Aci Como.