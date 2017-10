Tutto è pronto per l’edizione numero 36 del Rally Aci Como-Etv. Partenza fissata da Como domani, venerdì 20 ottobre, alle 14.45 da piazza Cavour a Como. Una gara divisa in tre spezzoni: Campionato Italiano Wrc, Rally Storico e Gara Nazionale. A questo evento il Corriere di Como dedicherà un inserto speciale, in uscita venerdì, con tutte le informazioni di carattere agonistico e di servizio. In attesa della corsa, proponiamo una gallery dedicata alle protagoniste femminili della competizione, con il numero di gara e la composizione dell’equipaggio.