Sono ufficiali i calendari dell’automobilismo per la stagione 2017. Il quadro completo è stato presentato dalla federazione Acisport. Sul Lario ci sarà soltanto una gara, il Rally Aci Como, corsa che chiuderà ancora una volta il Campionato italiano Wrc, serie che si aprirà proprio in Lombardia, ai primi di marzo, con il Rally 1000 Miglia. Per quanto riguarda la corsa lariana, alla sua edizione numero 36, la data fissata è il 20-21 ottobre.

Anche se da parte di qualche organizzatore non era stata nascosta l’intenzione di organizzare una ulteriore competizione sul Lario, per ora è in calendario soltanto quella proposta dall’Aci.

A livello di eventi, anche se non si parla di gare, gli appassionati di automobilismo potranno comunque seguire eventi motoristici che da anni si sono consolidati sul territorio. Per il 16 e 17 marzo, a Lariofiere ad Erba, è stata programmata la kermesse Brianza Motorshow, una manifestazione che lo scorso anno portò nei padiglioni del centro espositivo quasi 25mila spettatori. Già fissate le date del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che è in calendario dal 26 al 28 maggio a Cernobbio. Si tratta della più importante manifestazione mondiale riservata alle vetture d’epoca, ma che comprende anche una seguitissima sezione dedicata ai gioielli del design di oggi.

Tra gli eventi in fase di organizzazione – ma in questo caso tutto è ancora da definire – una serata amarcord dedicata ai fasti del Rally Valle Intelvi (corsa-cult degli anni ’90), con l’organizzatore Enrico Manzoni e i grandi nomi che all’epoca si sfidarono sulle strade lariane.

A proposito di rally, dando un’occhiata al calendario 2017 lombardo, spiccano alcune interessanti novità. Tra queste, l’ingresso della Coppa Valtellina – la gara più antica d’Italia dopo il Targa Florio – nel campionato International Rally Cup: appuntamento il 22 e 23 settembre. A Lecco torna la gara che porta il nome dell’Aci locale: sarà un “rally day” (la data è il 3 giugno). Nella vicina Svizzera, il Rally del Ticino è stato fissato per il 23 e 24 giugno.

Molte le gare rallistiche programmate in circuito, un tipo di competizione che sta sempre prendendo più piede. Tra queste spiccano le due prove di Monza, lo Special Rally by Vedovati (11-12 novembre) e il Monza Show (1-3 dicembre).