Cambia data il Rally 1000 Miglia, gara che fa parte del Campionato Italiano Wrc, lo stesso in cui da anni è inserito il Rally Aci Como, che sarà disputato ad ottobre. La gara storica organizzata dall’Automobile Club di Brescia, che avrebbe dovuto aprire la serie tricolore in marzo, è stata spostata in maggio (nei giorni 26 e 27) e sarà dunque la seconda sfida della stagione 2017. Ad inaugurare il campionato sarà il 50° Rally Isola d’Elba, in programma dal 4 al 6 maggio.

Questo il calendario aggiornato del Campionato italiano Wrc: 4 -6 maggio – 50° Rallye Isola d’Elba; 26 -27 maggio – Rally 1000 Miglia; 24-25 giugno – 34° Rally della Marca Trevigiana; 25-27 agosto 53° Rally del Friuli Venezia Giulia; 10 settembre – 37° Rallye San Martino di Castrozza e Primiero; 22 ottobre – 36° Rally Trofeo ACI Como.