L’esordio nei rally del campione Gp2 e volto di Sky Davide Valsecchi è uno dei principali motivi d’interesse del 1° Rally Circuit Daniel Bonara, in programma da oggi a domenica all’autodromo Franciacorta, a Castrezzato, nel Bresciano. Valsecchi, che non ha mai nascosto l’interesse e la passione per questa disciplina, sarà al via con il suo amico Tommaso Paleari Henssler su una Mini Cooper S del Team Elite Motorsport. I due si alterneranno alla guida.

Una gara che di fatto apre la stagione 2017 dell’automobilismo sportivo nella nostra regione e che ha nell’elenco iscritti altri piloti e copiloti comaschi e ticinesi.

La lista comprende i driver Luigi Fontana (su Ford Focus Wrc), Mirko Puricelli (Ford Fiesta Wrc), Gianluca Luchi (Citroen Ds3), e i navigatori Anna Colombo, Lino Battaglia, Marco Vozzo, Clarissa Chiacchella, Davide Bozzo.

Al di là dei protagonisti di casa nostra, la competizione ospitata dall’autodromo bresciano presenta tra i partenti molti volti noti dei rally. Tra i motivi di curiosità, la partecipazione del bresciano “Pedro”, che svolgerà un test con la Hyundai Wrc in vista del Campionato Italiano Wrc, al quale prenderà parte, serie che comprende anche il Trofeo Aci Como, in programma in ottobre. Ci saranno poi nomi noti agli appassionati come Piero Longhi, Felice Ducoli, Giacomo Ogliari, Mirko Zanardini, Alfonso Di Benedetto, Franco Uzzeni, Luca Tosini, Fabio Andolfi, Marco Gianesini e Ilario Bondioni.

Il programma della competizione prevede, venerdì 17 febbraio, le verifiche sportive e tecniche, prove libere e ricognizioni, oltre al briefing dei concorrenti. Tra sabato e domenica sono in programma sei prove speciali per un totale di 64 chilometri di tratti cronometrati. La prima sarà domani mattina alle 11.54. L’arrivo è fissato per domenica alle 12.10.