Un equipaggio varesino-comasco a caccia del titolo mondiale rally della categoria Wrc2. L’esordio tra pochi giorni al Rally di Montecarlo – una delle gare più note del circuito iridato – che andrà in scena dal 16 al 22 gennaio. Il pilota è il varesino Andrea Crugnola, 27 anni; alle note il lariano Michele Ferrara, 38 anni. I due corrono da anni assieme e hanno già una buona esperienza nel Mondiale. Nello scorso mese di ottobre hanno corso al Rally Aci Como per testare la vettura che ora si apprestano ad utilizzare nel Mondiale, una Ford Fiesta preparata da Dmax Racing e schierata dalla scuderia Valmo Corse. nella competizione lariana si erano piazzati sesti assoluti e primi di classe R5. Il programma di Crugnola e Ferrara prevede, dopo il Montecarlo, la partecipazione al Rally di Montecarlo, alle prove iridate in Corsica (Francia), in Portogallo, in Polonia e in Finlandia.