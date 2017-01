Agli italiani piace sempre di più mangiare fuori casa. A partire dalla prima colazione. E i comaschi si allineano felicemente a questa tendenza. A dirlo è l’ultimo Rapporto ristorazione della Fipe (federazione italiana pubblici esercizi) sull’andamento del settore. Dossier presentato ieri durante una conferenza stampa nella sede Confcommercio di Milano. Tra i numeri emersi spiccano quelli relativi al costo medio di caffè e cappuccino nei maggiori capoluoghi di provincia. A Como in media, la più classica delle tazzine di caffè costa 1 euro. Mentre sale, e non di poco, il prezzo in altre realtà lombarde come Brescia, dove si spendono 1 euro e 30 centesimi. Per un cappuccino invece bisogna mettere in conto di sborsare 1 euro e 40 centesimi (la più cara in Lombardia si conferma Brescia con una media di 1 euro e 90 centesimi). Dall’avvento dell’euro il costo di una tazzina di caffè è aumentato in media del 29%.

Ultimo dato: il costo medio per un pranzo (pizza e bibita) a Como si assesta sugli 11 euro. A livello regionale, nel 2016, il valore dei consumi fuori casa ha raggiunto la cifra di 14,1 miliardi di euro con una media pro capite di 1.266 euro (+10% sulla media nazionale). E il settore, sempre a livello lombardo, vede in attività ben 24.059 ristoranti e 25.448 bar. Dall’analisi della Fipe emergono altre elementi: sono 39 milioni gli italiani che hanno detto di aver consumato pasti fuori casa nel 2016, confermando l’immagine di un’Italia in controtendenza rispetto al resto d’Europa, dove i consumi fuori dalle mura domestiche hanno registrato una contrazione. In Italia nel 2016 è proseguito, secondo le stime Fipe, da un lato il calo dei consumi alimentari domestici (-0,3%), dall’altro l’incremento di quelli fuori casa (+1,1%). Mentre tra il 2007 e il 2015 la discesa dei consumi alimentari domestici è stata del -12%, contro la crescita di quelli fuori casa, pari al 35%.