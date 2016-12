La crisi economica non si è ancora esaurita. Sono 4mila i lavoratori in provincia di Como a essere stati in cassa integrazione nel 2016. L’undicesimo rapporto Uil conferma la riduzione del 57,1% delle ore di cassa ordinaria tra gennaio e novembre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015. Un dato in linea con la provincia di Lecco (-50,1%) e la Lombardia (-43,6%) ma superiore al resto d’Italia (-27,7%).

Mentre, le ore di cassa straordinaria sono aumentate del 2,4% in provincia di Como nell’anno 2016 rispetto al 2015. I numeri per le ore di cassa integrazione in deroga parlano di un +41,9% a Como. Per quanto riguarda i singoli settori produttivi la situazione è quella di un artigianato in sofferenza in provincia di Como, dove la richiesta della cassa integrazione è cresciuta del 146,2 % nei primi 11 mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015.