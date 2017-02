C’è un mercato in Svizzera, anzi, più precisamente in Canton Ticino, che non sembra conoscere crisi. Si tratta della criminalità economica, ovvero dei reati finanziari. Il Ministero pubblico ticinese ha diffuso il bilancio relativo al 2016. Numeri importanti, subito oggetto di analisi anche da parte dei media d’oltreconfine, su tutti il “Corriere del Ticino”. Sono cresciuti del 10% rispetto al 2015 truffe, riciclaggio e false fatturazioni create con società di comodo, costituite in Canton Ticino (per nascondere malversazioni commesse all’estero).

Così, nonostante siano calati gli altri tipi di reati, sul tavolo del procuratore generale John Noseda sono aperti 11.124 procedimenti, contro i 10.578 dell’anno precedente. Sono aumentati anche i sequestri e le confische, dai 3,3 milioni del 2015 al 5,3 del 2016. Questo dato è costantemente cresciuto dal 2011. Un intero reparto della polizia cantonale, la Sezione reati economico finanziari (Ref) lavora oggi con l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico unicamente per fare emergere il riciclaggio. Un fenomeno, come detto, che non conosce crisi. Nel 2015 le inchieste erano già aumentate del 24% rispetto alla media del periodo 2010- 2014. Vi erano stati anche 28 arresti. I reati principali sono: falsità in documenti, truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro sporco. In crescita costante anche le denunce derivanti da reati fallimentari come bancarotta, riduzione di attivo a danno dei creditori e malagestione societaria.

Un’altra grossa fetta di reati riguarda il problema dello sfruttamento della manodopera nei campi dell’edilizia, del lavoro interinale e della ristorazione. Altre irregolarità che portano solitamente ad abusi societari, ovvero attività fallimentari ed evasioni fiscali. I principali colpevoli? Negli ultimi anni, in un caso su due, i reati finanziari ed economici commessi in Canton Ticino sono riconducibili a un italiano. Nel 2014 il 51% delle persone denunciate dalla specifica sezione della polizia cantonale provenivano dalla Penisola. Solo il 39% svizzeri. A questi si aggiunge un restante 10% di individui di altre nazioni. Molti abusi rientrano ancora nel settore fiduciario, con la presenza di un numero sempre maggiore di persone, quasi sempre stranieri sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.