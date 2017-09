Maxi-operazione del Nucleo di Polizia Tributaria della guardia di finanza di Como, denominata in codice “Rekord”, che sta eseguendo 17 ordinanze emesse dal Gip, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di altrettante persone: 8 gli ordini di arresto in carcere e 9 agli arresti domiciliari. Le misure cautelari sono state emesse nell’ambito di una complessa indagine durata circa due anni, sulla base di elementi raccolti dalla Agenzia delle Dogane di Como nel corso di controlli transfrontalieri. L’indagine, iniziata in occasione di un sequestro di lampadine e pen drive effettuato proprio in dogana nel novembre 2015, riguarda un gruppo che ha operato non solo in Italia, ma anche in Svizzera, Spagna, Austria, Slovacchia e Malta, che ha compiuto svariati reati fiscali, tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti per 300 milioni di euro, dichiarazioni fraudolente, omesse dichiarazioni, dichiarazioni infedele per evadere le tasse. Nel novero dei reati contestati ve ne sono altri di natura tributaria, nell’ambito della commercializzazione di materiale elettrico e prodotti per l’ elettronica. In mattinata il procuratore capo Nicola Piacente fornirà tutti i dettagli dell’operazione nell’ambito di una conferenza stampa.