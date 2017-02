Una riflessione destinata a proseguire. Per ora non vi sono notizie ufficiali sul nome del nuovo allenatore della Pallacanestro Cantù, anche se Carlo Recalcati, è bene sottolinearlo, rimane in pole position. Il 72enne allenatore domani mattina si vedrà con i vertici del club e poi scioglierà la riserva. L’ultima impressione è che il suo possa essere un «sì». Ma, fino a comunicazioni ufficiali, nulla può essere considerato certo.

In teoria Recalcati avrebbe dovuto rispondere questa mattina, dopo una notte di riflessione. La stessa società ha provveduto a fargli giungere la sua proposta formale. Il termine poi è stato spostato al pomeriggio, con il coach “papabile” che si è incontrato con il presidente Irina Gerasimenko, e in videoconferenza, con il patron Dmitri Gerasimenko. Un colloquio che è stato definito «cordiale» con le parti che si sono salutate verso le 20 dandosi appuntamento per domani. Oggi dovrebbe essere il giorno della scelta definitiva.

Come detto, le parti ieri si sono salutate all’insegna dell’ottimismo, poi bisognerà vedere cosa avrà deciso Recalcati dopo questa ulteriore notte di riflessione.