Settimana di lavoro intensa per gli operai Anas lungo la dorsale occidentale del Lago. Tra Colonno e Brienno sono stati posati nuovi tratti di asfalto, soprattutto in corrispondenza di alcuni vecchi cantieri. Ormai, tra Menaggio e Como sono pochi i punti “malridotti” della Regina; le buche sono progressivamente scomparse grazie anche a un programma di asfaltature facilitato, lo scorso anno, dal passaggio della carovana rosa del Giro d’Italia.

Intanto, con l’arrivo della Pasqua, si apre la stagione turistica e torna d’attualità il problema del traffico pesante nelle strettoie della Tremezzina. Una riunione in prefettura ha stabilito, venerdì scorso, di dare nuovamente corso alle limitazioni viabilistiche per i mezzi pesanti in transito sulla Statale. A partire da mercoledì prossimo, 12 aprile e sino a domenica 15 ottobre, i veicoli di lunghezza superiore agli 8,6 metri «che non effettuino trasporto di merci o persone con origine o destinazione tra Argegno e Menaggio» potranno circolare dalle 6.30 alle 14 soltanto in direzione Nord (ovvero da Colonno verso la Tremezzina) e dalle 14 alle 19.30 soltanto nella direzione opposta, verso Sud. Deroghe speciali potranno essere decise in particolari occasioni; i pass saranno rilasciati dalla polizia locale della Tremezzina. Come ogni anno, è stato pure stabilito di rinforzare la presenza delle forze dell’ordine sulla Regina durante tutto il periodo estivo. Informazioni sul traffico saranno comunicate a getto continuo anche sulle frequenze di Isoradio.