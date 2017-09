Una lista civica per correre alle prossime elezioni regionali lombarde. L’idea – che forse è già qualcosa di più – filtra dall’entourage di Maurizio Traglio, l’imprenditore comasco che ha sfidato Mario Landriscina alle comunali la scorsa primavera.

Nulla ancora di ufficiale, ma la mossa sarebbe già stata oggetto di almeno un paio di riunioni tra alcuni dei suoi più stretti collaboratori e ovviamente lo stesso Traglio, attualmente consigliere comunale di Svolta Civica tra banchi dell’opposizione.

Un ruolo, questo, che starebbe piuttosto stretto all’imprenditore, il quale – per di più – è vicinissimo a colui che con ogni probabilità sarà lo sfidante di Roberto Maroni alle regionali, ossia il sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori.

In realtà, per designare il proprio aspirante governatore il centrosinistra ricorrerà alle primarie di coalizione, ma anche in una competizione simile quello di Gori sarebbe il nome largamente favorito se non vincente in partenza.

Dettaglio non da poco questo, perché proprio Giorgio Gori fu tra i nomi di peso del Pd lombardo a caldeggiare la candidatura a sindaco di Como di Traglio. E sempre il sindaco di Bergamo, il 15 marzo scorso, venne in città per sostenere pubblicamente l’imprenditore nella sfida a Landriscina, poi persa.

Dunque, le basi perché Traglio ricambi attivamente il sostegno ci sono tutte. E una candidatura in prima persona alle regionali con una lista civica a sostegno del sindaco di Bergamo, sarebbe certamente uno dei modi più incisivi per farlo.