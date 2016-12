Via libera del consiglio regionale alla nascita del nuovo Comune di Alta Valle Intelvi che comprenderà gli attuali territori di Ramponio Verna, Lanzo e Pellio Intelvi e disco verde anche alla incorporazione del Comune di Cavallasca in quello di San Fermo della Battaglia.

Ieri mattina, nell’ultima seduta dell’anno, l’assemblea regionale ha ratificato, con voto unanime, l’esito dei referendum che si sono svolti il 20 novembre scorso nei tre Comuni della Valle Intelvi e il 9 ottobre a San Fermo e a Cavallasca. In entrambi i casi, la maggioranza dei cittadini aveva detto sì alla fusione.

Il sindaco di San Fermo della Battaglia, Pierluigi Mascetti, resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel 2021. Per i tre Comuni di Ramponio Verna, Lanzo d’Intelvi e Pellio, invece, a gennaio arriverà un commissario per gestire la transizione alle amministrative della primavera 2017.

«La fusione tra Comuni omogenei ha una tradizione consolidata nel Comasco – afferma il consigliere regionale del Pd Luca Gaffuri – È significativo che per la prima volta dei Comuni della Valle Intelvi decidano di arrivare a fusione, una scelta portata avanti dalle amministrazioni locali e condivisa ampiamente dalla cittadinanza. L’obiettivo è quello di offrire prestazioni più puntuali ed erogare servizi migliori».

E a proposito dell’incorporazione di Cavallasca in San Fermo, Gaffuri sottolinea che si tratta della «prima fusione per incorporazione in Lombardia» e che «è importante che il Comune di Cavallasca si senta il più possibile valorizzato».

Sul tema delle fusioni interviene anche Alessandro Fermi, sottosegretario regionale all’Attuazione del programma.

«Sono molto soddisfatto della fusione dei Comuni comaschi, nello specifico della decisione di tre Comuni della Valle Intelvi di unirsi e di Cavallasca di entrare, per incorporazione, in San Fermo – dice Fermi – La decisione assunta dalle municipalità comasche consentirà di realizzare risparmi economici a favore della Valle Intelvi. Quanto avviene a San Fermo e Cavallasca è il primo caso lombardo di fusione per incorporazione».